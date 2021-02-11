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"Единая Россия" провела неделю приемов граждан по вопросам здравоохранения

14:51
  • четверг
  • 11 февраля 2021

На обращения отвечали депутаты, сенаторы и чиновники разных уровней

Тринадцать тысяч человек по всей стране обратились в "Единую Россию" с вопросами о работе системы здравоохранения. Тематические приемы прошли в онлайн-формате.

В первые 5 дней февраля на вопросы граждан отвечали сенаторы, депутаты разных уровней, представители исполнительной власти и профильных ведомств. Среди тем, которые интересовали людей - льготные лекарства и средства реабилитации для инвалидов. Часть проблем удалось решить прямо на приеме.

"Что интересовало людей? Это и срочная, и плановая госпитализация, работа медпунктов на селе, и как можно привиться от коронавируса, а также строительство и реконструкция ФАПов. С 1 по 5 марта "Единая Россия" проведет прием по теме ЖКХ – одной из самых актуальных", - заявила руководитель аппарата председателя партии "Единая Россия" Жанна Одинцова.

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