ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин осмотрел ход строительства железнодорожного вокзала "Восточный"

15:09
  • четверг
  • 11 февраля 2021

Он частично разгрузит Курский вокзал

Через несколько месяцев первых пассажиров примет новый железнодорожный вокзал "Восточный". Его строят в рамках транспортно-пересадочного узла "Черкизово", передает "ТВ Центр".

Сейчас там завершается строительство двух платформ для поездов дальнего следования, нового пассажирского терминала с залом ожидания на 200 человек и вестибюля с надземным переходом к платформе Московского центрального кольца.

"Восточный" частично разгрузит и действующий Курский вокзал, что позволит запустить четвёртую линию Московских центральных диаметров.

"Кроме того, здесь на территории района строится большое количество жилья, в том числе по программе реновации. Конечно, на сегодняшний день требуется и большое количество рабочих мест, потому что большинство жителей сегодня перемещаются в другие районы города в поисках работы. Здесь будет создан дополнительный деловой центр, куда можно приходить на работу, не перемещаясь по городу, а живя в одном районе, получая большую часть услуг", - сообщил Сергей Собянин.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Вокзал
Вокзал
Вокзал
Вокзал
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.