Собянин осмотрел ход строительства железнодорожного вокзала "Восточный"

Он частично разгрузит Курский вокзал

Через несколько месяцев первых пассажиров примет новый железнодорожный вокзал "Восточный". Его строят в рамках транспортно-пересадочного узла "Черкизово", передает "ТВ Центр".

Сейчас там завершается строительство двух платформ для поездов дальнего следования, нового пассажирского терминала с залом ожидания на 200 человек и вестибюля с надземным переходом к платформе Московского центрального кольца.

"Восточный" частично разгрузит и действующий Курский вокзал, что позволит запустить четвёртую линию Московских центральных диаметров.

"Кроме того, здесь на территории района строится большое количество жилья, в том числе по программе реновации. Конечно, на сегодняшний день требуется и большое количество рабочих мест, потому что большинство жителей сегодня перемещаются в другие районы города в поисках работы. Здесь будет создан дополнительный деловой центр, куда можно приходить на работу, не перемещаясь по городу, а живя в одном районе, получая большую часть услуг", - сообщил Сергей Собянин.

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