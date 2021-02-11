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Названы сроки переселения 665 домов по программе реновации

15:02
  • четверг
  • 11 февраля 2021

В ближайшие годы новые квартиры получат более 14 тысяч москвичей

665 домов дополнительно включены в программу реновации в Москве. Так, в первый этап добавили ещё 152 адреса, сообщили в Департаменте градостроительной политики. Перечень опубликован на официальном сайте мэрии.

Так в ближайшие годы новые квартиры получат более 14 тысяч москвичей, а всего к 2024 году свои жилищные условия улучат 189 тысяч жителей. Во второй этап переселения дополнительно включено 252 дома, а это 38 тысяч жителей. Столько же домов дополнительно включили и в третий этап. Ответы на вопросы по реновации жители смогут найти на суперсервисе. Туда же придет уведомление, когда наступит время переезжать.

"Мы за две недели до этого момента делаем эту рассылку, и вот за две недели человек уже понимает, что я могут прийти тогда-то, туда-то, для того, чтобы начать взаимодействие с городом по своему переселению", - говорит руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

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