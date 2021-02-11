В московских школах запустили виртуальный тренажер для учителей

Он помогает находить общий язык с детьми

В Москве запустили уникальный тренажёр для учителей. Он помогает педагогу лучше понимать учеников и выстраивать взаимоотношения с классом - без критики и приказов. Десятки реальных ситуаций можно прожить виртуально. Готовых решений нет, к правильному нужно прийти самому.

Непросто подобрать нужные слова, когда есть такой Ваня - а такой есть наверное в каждом классе - он очень активный, постоянно вертится, разговаривает, любым способом привлекает к себе внимание и просит подсказки, даже если хорошо знает тему.

"На самом деле, мы редко задаем детям вопрос: "Как ты себя чувствуешь, что ты чувствуешь?" Или "Я вижу, что тебя что-то беспокоит. Может, ты хочешь об этом поговорить?" – говорит учитель английского языка и классный руководитель в школе №1799 Москвы Ульяна Евсеева.

А с Ваней ситуация оказалась сложной: его мама загружена работой, папа в командировках. С ребенком никто не делает домашние задания и он боится оставаться дома один. Ваня - виртуальный ребенок, но с проблемами и поведением из реальной жизни. В отличие от школы, его ситуацию можно прожить и проработать несколько раз. Такую возможность дает тренажер "Успех каждого ребенка" - это разработка Московского центра развития кадрового потенциала образования.

"Мы все помним свою школу. Какие учителя нам запомнились и чей предмет? Который мог с тобой говорить, понимать, который слышал тебя учитель. Вот это и есть общепрофессиональные компетенции, которые развивает тренажер. Могу сказать: гарантированно, что человек, прошедший третий уровень, он точно свои компетенции повысил. Вот так работает тренажер", - объясняет директор центра Алексей Рытов.

Виртуальный тренажер разрабатывался специалистами центра вместе с психологами и педагогами, его отрисовывали, тестировали и корректировали. Все предложенные задания прошли уже больше пяти тысяч человек - не только классные руководители, учителя, но и директора школ и их заместители. Всего на симуляторе - более 130 сценариев из реальной школьной жизни.

"То, что ребенок может испортить сумку преподавателя, то, что ребенок вступает в конфликт и соперничает с одноклассниками, и обижается, когда кто-то дает ответы лучше, чем он. Дети могут обижаться, что их не спрашивают, когда они поднимают руку, или спрашивают не первых - им не хватает внимания", - говорит учитель русского языка и литературы школы №1799 Юлия Фурманюк.

Или, например, щекотливая ситуация: ребенок отказывается поздравлять учителя из-за личных отношений, или не хочет участвовать в олимпиаде. Тренажер не выдает готовых ответов, правильное решение можно найти только экспериментальным путем.

Тренажер учит общаться без критики, без приказного тона, принимать любую позицию ребенка, подбирать такие фразы, которые придадут детям уверенности, поддержат и мотивируют. Учителя уже заметили: после отработки условных кейсов отношения с учениками стали теплее. Ну а разработчики программы планируют ее развивать. Скоро появятся новые ситуации и персонажи - виртуальные родители.

Наталья Тарасова, Елена Шмелева, Дмитрий Филиппов, Илья Швырев "ТВ Центр".

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