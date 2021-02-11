Неприятные запахи окончательно исчезнут

Реконструкцию Люберецких очистных сооружений завершат до 2022 года. А, значит, уже через год в районе окончательно исчезнут неприятные запахи, передает "ТВ Центр".

Станцию не модернизировали уже 25 лет. Чтобы она соответствовала всем экологическим требованиям, было решено не просто обновить старые блоки, но и установить современные фильтры-уловители. Два из них уже работают. Планируется, что очищенная вода подойдет даже для рыбного хозяйства. А весь мусор можно будет сразу перерабатывать.

"Наша главная задача - достичь пяти главных показателей. Удалить из очищенной воды азот и фосфор. Повысить долговечность как минимум на 50 лет работы этих очистных сооружений. Удалить полностью запахи. И, конечно же, решить задачу сокращения энергоемкости", - рассказал заммэра по вопросам ЖКХ Петр Бирюков.

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