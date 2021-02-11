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Спасатели Московского авиационного центра провели показательную тренировку

15:32
  • четверг
  • 11 февраля 2021

Воздушные спасатели ежедневно совершают с десяток вылетов

Новый спасательный вертолет пополнил отряд Московского авиационного центра. Борт Ка-32А уже давно известен во всем мире и не раз доказывал, что в критических ситуациях может выполнить самые сложные манёвры и спасти не одну жизнь. Последняя же модель выделяется не только своей мобильностью, но и современным оборудованием.

Предполетный инструктаж экипажа, обязательный технический осмотр вертолета. На тренировке как в работе - ни одного лишнего движения. У спасателей Московского авиационного центра всего 21 минута, чтобы добраться до аэродрома, собрать экипировку и прилететь к месту происшествия.

В любую погоду, несмотря на ветер и осадки, помощь должна прибыть. Сейчас вместо реального человека - манекен. В остальном - все, как в жизни. Вертолет не приземляется, он словно застыл в воздухе. Невзирая на боковой ветер и плохую видимость. Спасателю нужно не только элементарно удержаться на ногах, но и помочь другому.

Каждый вылет практически как боевой. Пожар, ДТП, техногенные аварии. Все опасные. Наряду с командной работой, важны технические характеристики вертолетов, а их в Московском авиацентре 11. От тяжеловесов Ми-26Т до многоцелевого ВК-117С и легкого Bell-429. Звезда воздушного отряда - машина Ка-32А. Сконструированный почти 40 лет назад, дополнен современной "начинкой". В этой модификации он считается одним из лучших противопожарных вертолетов в мире.

"У нее большой запас мощности, она не критична к метеоусловиям. Она может на внешней подвеске поднимать грузы до 5 тонн", - говорит заместитель директора Московского авиационного центра по организации летной работы Олег Катальшев.

Например, доставлять генераторы и насосные станции к месту пожара. Одно из важных достоинств - возможность сбрасывать в самый труднодоступные места до 5 тонн воды одновременно. Воздушные спасатели ежедневно совершают с десяток вылетов. Только за 2 года работы на счету этого отряда почти 300 спасенных жизней.

Анастасия Мартынова, Станислав Ильин, "ТВ Центр".

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