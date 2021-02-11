В храме Василия Блаженного появились тактильные макеты для незрячих

Это поможет им представить, как здание устроено

Увидеть и почувствовать красоту Храма Василия Блаженного на Красной пощади смогут все. Ведь теперь у собора появились две небольшие тактильные копии. Одна - литая - на улице, другая - разборная - внутри здания.

Каждая деталь выполнена так, чтобы люди с ограниченными возможностями по зрению смогли буквально ощутить сложную и неповторимую архитектуру одного из символов Москвы.

Модели снабжены тифлокомментариями, на русском и английском языках. Это поможет в деталях представить, как здание выглядит и как оно устроено.

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