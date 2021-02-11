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В храме Василия Блаженного появились тактильные макеты для незрячих

15:38
  • четверг
  • 11 февраля 2021

Это поможет им представить, как здание устроено

Увидеть и почувствовать красоту Храма Василия Блаженного на Красной пощади смогут все. Ведь теперь у собора появились две небольшие тактильные копии. Одна - литая - на улице, другая - разборная - внутри здания.

Каждая деталь выполнена так, чтобы люди с ограниченными возможностями по зрению смогли буквально ощутить сложную и неповторимую архитектуру одного из символов Москвы.

Модели снабжены тифлокомментариями, на русском и английском языках. Это поможет в деталях представить, как здание выглядит и как оно устроено.

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Демонстрация специальных тактильных моделей Покровского собора для слабовидящих
Демонстрация специальных тактильных моделей Покровского собора для слабовидящих
Демонстрация специальных тактильных моделей Покровского собора для слабовидящих
Демонстрация специальных тактильных моделей Покровского собора для слабовидящих
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