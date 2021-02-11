Видео смертельного пожара в жилом доме на севере Москвы

Еще двоих спасли из огня

Один человек погиб, еще двое пострадали в результате крупного пожара в многоэтажке в районе метро "Аэропорт". Квартира на четвертом этаже в Большом Коптевском проезде загорелась ночью. Жильцы проснулись от сильнейшего задымления.

Когда оперативные службы прибыли на место, пламенем было охвачено 40 квадратных метров. Из огня были спасены два человека, еще 25 - в экстренном порядке эвакуированы. Пожар тушили несколько часов.

Сейчас разбирают завалы, причины ЧП выясняются.

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