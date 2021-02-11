Депутат МГД Киселева: На Воробьевых горах формируется целый спортивный район

Спортивный кластер на Воробьевых горах станет продолжением "Лужников"

Проект спортивного кластера на Воробьевых горах станет продолжением "Лужников" и сформирует целый спортивный район по обе стороны Москвы-реки, заявила депутат Мосгордумы Мария Киселева.

По ее словам, любители зимних видов спорта смогут там покататься на горных лыжах, санях и сноуборде, а маршрут можно будет выбрать, исходя из навыков и предпочтений.

"Исчезнет необходимость выезжать куда-то из города на выходные ради активного отдыха. Считаю это значимым шагом в развитии московской спортивной инфраструктуры", - считает парламентарий.

Она отметила, что в новом спортивном кластере будут обустроены сразу три горнолыжные трассы длиной 130, 150 и 170 метров, а также лыжный трамплин и трамплин для сноуборда "Big Air". Предполагается, что трассы будут открыты уже следующей зимой, а в дальнейшем на Воробьевых горах появится и спортивная школа.

Помимо строительства новых трасс проект предусматривает восстановление исторического горнолыжного трамплина К-72. Киселева отметила, что в настоящее время ведутся работы по защите склона и обновлению инженерных коммуникаций. Затем начнется монтаж нового объекта. На верхнем уровне трамплина разместится смотровая площадка. Оттуда можно будет сделать красивые фотографии Москва-реки. Полностью завершить проект планируется к 2023 году.

"После реконструкции горнолыжная спортивная база будет включать комплекс из четырех деревянных одноэтажных домов, пункт проката и навес для инженерной техники. Внутри домов будет тренажерный зал, комната оказания медицинской помощи, тренерские, раздевалки, мастерские по ремонту инвентаря, административно-управленческие помещения, блок восстановления и рекреации, комната для сбора команд", - сказала парламентарий.

Также в конце декабря прошлого года комплекс запустил массовые свободные катания по склону длиной почти 300 м. "Перепад высот – 52 метра, так что вряд ли кто-то пожалуется на недостаток экстрима. Склон качественный, соответствует всем требованиям, а из-за искусственного снега сможет работать до весны. Новые проекты, полагаю, будут реализованы на таком же высоком уровне", - добавила Киселева.

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