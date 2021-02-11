Песков рассказал, когда Путин вернется к очной работе

В график главы государства внесла коррективы пандемия

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предположил, что уже скоро Владимир Путин вернется к обычному формату работы, который был нарушен из-за пандемии коронавирусной инфекции.

"Давайте не будем окончательно пессимистами и все-таки будем надеяться на то, что уже в обозримом будущем мы будем постепенно возвращаться к привычному, обычному образу жизни и работы", - приводит слова кремлевского спикера ТАСС.

Ранее сам глава государства в ходе заседания Совета по науке и образованию отметил, что наличие у страны трех собственных вакцин от COVID-19 - это большое достижение.

Президент добавил, что сегодня Россия занимает лидирующие позиции в мире в создании препаратов для профилактики коронавирусной инфекции.

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