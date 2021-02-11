ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Песков рассказал, когда Путин вернется к очной работе

13:43
  • четверг
  • 11 февраля 2021

В график главы государства внесла коррективы пандемия

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предположил, что уже скоро Владимир Путин вернется к обычному формату работы, который был нарушен из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Путин упрекнул некоторые госслужбы в "игре в статистику"
Путин поручил изучить ситуацию с зарплатами бюджетников

"Давайте не будем окончательно пессимистами и все-таки будем надеяться на то, что уже в обозримом будущем мы будем постепенно возвращаться к привычному, обычному образу жизни и работы", - приводит слова кремлевского спикера ТАСС.

Ранее сам глава государства в ходе заседания Совета по науке и образованию отметил, что наличие у страны трех собственных вакцин от COVID-19 - это большое достижение.

Президент добавил, что сегодня Россия занимает лидирующие позиции в мире в создании препаратов для профилактики коронавирусной инфекции.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Владимир Путин
Владимир Путин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.