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Кремль назвал "плохой и скучной" работу некоторых СМИ

14:06
  • четверг
  • 11 февраля 2021

Но есть и те, кто работает "блестяще"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подвел итоги закрытой встречи Владимира Путина в онлайн-формате с руководителями ведущих средств массовой информации страны.

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"Какие-то СМИ работают плохо, скучно. Какие-то СМИ работают блестяще", - приводит слова кремлевского спикера РИА "Новости".

Журналисты, добавил он, не просили главу государства дать оценку их работе, обсуждались другие вопросы.

"Вы предоставляете услугу, которая имеет спрос. Если эта услуга соответствует спросу - вы успешны. Если не соответствует - вы неуспешны", - объяснил пресс-секретарь.

Песков также посетовал на то, что некоторые участники встречи раскрыли ее подробности. Подобное, подчеркнул спикер, ведет к утрате атмосферы доверия.

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