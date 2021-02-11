МВД: по итогам незаконных акций возбуждено 90 уголовных дел

Полиция просит воздерживаться от участия в несанкционированных мероприятиях

По итогам несогласованных с властями протестных акций, прошедших в ряде российских городов в январе-феврале, было возбуждено 90 уголовных дел, сообщили в пресс-центре МВД.

В ведомстве призвали граждан воздерживаться от участия в несанкционированных мероприятиях. За подобные действия, напомнили в МВД, предусмотрена ответственность вплоть до уголовной. Также россиян попросили заранее планировать свои маршруты.

В регионах страны, продолжили в пресс-центре, продолжают действовать ограничения в связи с пандемией. Массовые акции вблизи зданий органов государственной власти при этом запрещены законодательно.

"Лица, совершившие насильственные действия, призывающие к групповым нарушениям общественного порядка, будут задержаны и привлечены к ответственности, - отметили в МВД (цитата по ТАСС).

Там добавили, что это же коснется тех, кто откажется выполнять требования сотрудников полиции.

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