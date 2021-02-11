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"Газпром" допустил ввод "Северного потока - 2" в этом году

14:28
  • четверг
  • 11 февраля 2021

Уже уложено 2300 километров газопровода из 2460

"Газпром" подготовил презентацию к выступлению заместителя начальника департамента импортозамещения технологий организации Владимира Вавилова, передает ТАСС. В ней сказано, что газопровод "Северный поток - 2" может быть введен в эксплуатацию уже в этом году.

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Сейчас оператор проекта укладывает участок в территориальных водах Дании. Эти работы должны быть закончены в апреле.

Ранее стало известно, что из 2460 километров газопровода уложено уже 2300. Из оставшегося - 120 километров в водах Дании и более 28 - в водах Германии.

Работы по "Северному потоку - 2" были приостановлены в декабре 2019 года. От укладки отказалась швейцарская Allseas, сославшись на возможные санкции со стороны Соединенных Штатов. В декабре 2020 года строительство возобновили.

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