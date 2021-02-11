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Путин обсудил с Совбезом шаги по сдерживанию гонки вооружений

14:33
  • четверг
  • 11 февраля 2021

Он приветствовал продление ДСНВ

О сдерживании гонки вооружений и международных соглашениях в сфере безопасности говорили сегодня на оперативном совещании постоянных членов Совбеза России. Владимир Путин провёл заседание из Ново-Огарёва в режиме видеоконференции. В обсуждении приняли участие спикер Совета Федерации, министры обороны и МВД, глава МИД, руководители силовых ведомств, передает "ТВ Центр".

"Совсем недавно мы вместе с американскими партнёрами продлили Договор о стратегических наступательных вооружениях, СНВ-3. Мы давно это предлагали нашим американским партнёрам. Приятно отметить, что новая администрация выполнила свои предвыборные обещания на этот счёт. Мы приветствуем это решение. Но сегодня предлагаю поговорить о других шагах, направленных на сдерживание гонки вооружений и на контроль за вооружениями в целом", - сказал Владимир Путин.
 

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