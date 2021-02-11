Синоптики рассказали о погоде в Москве в начале следующей недели

Холода не думают отступать

Метеорологи предупредили жителей столицы, что морозная погода задержится в Москве еще на неделю.

В начале следующей недели, 15 февраля, в городе пройдет небольшой снег, а ночью температура опустится до минус 18-23 градусов. Днем столбики термометров покажут минус 11-16 градусов, при этом ожидаются порывы ветра до 4-9 метров в секунду.

Во вторник, 16 февраля, осадков не ожидается. Ночью похолодает до -26 градусов, днем будет минус 16-11 градусов.

"Такие показания термометров будут на 8-10 градусов ниже климатической нормы", - добавили в Гидрометцентре.

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