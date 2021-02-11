Сенатор Инна Святенко заявила о недопустимости высаживания детей из транспорта за безбилетный проезд

Ранее в Госдуме запретили высаживать из транспорта юных безбилетников

Высаживать из общественного транспорта детей без билета недопустимо, уверена представитель Мосгордумы в верхней палате парламента Инна Святенко. Однако родителям следует объяснить детям правила нахождения в транспорте, считает сенатор.

"В данной ситуации, конечно, мы на стороне детей и родителей – высаживать детей из транспорта за безбилетный проезд недопустимо. Очень важно, что сегодня поднимаются такие острые вопросы и находятся пути их решения, однако защита прав детей не снимает ответственности с родителей, которые должны вести с ребенком разъяснительную беседу о правилах поездки и поведения в общественном транспорте", - заявила Святенко.

Она отметила, что запрет высаживать юных безбилетников поможет избежать множества спорных ситуаций, когда представители службы на транспорте, руководствуясь положением, выполняли свою работу и вынуждены были следовать регламенту. Святенко подчеркнула, что каждый ребенок может оказаться в транспорте без денег на билет, и это не означает, что он правонарушитель.

"Например, ребенок едет в спортивную школу несколько остановок и уже в автобусе понял, что карточка осталась дома в школьном рюкзаке. В данной ситуации, очевидно, что он должен доехать до пункта "Б" и не покидать автобус, так как это может быть прямой угрозой его безопасности", - привела пример сенатор.

Ранее в Госдуме во втором чтении приняли поправки в устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, которыми, в частности, запрещается принудительная высадка из общественного транспорта детей, не достигших 16-летнего возраста, которые едут без сопровождения взрослых.

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