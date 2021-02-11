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В Китае готовятся встретить Новый год по лунному календарю

14:47
  • четверг
  • 11 февраля 2021

Из-за коронавируса празднования не будут массовыми

Китай готовится встретить праздник весны, который по лунному календарю знаменует начало Нового года. Он наступит уже этой ночью и пройдёт под знаком белого металлического Быка, передает "ТВ Центр".

Из-за пандемии власти призвали граждан воздержаться от поездок по стране и повременить с массовыми гуляниями. В остальном же праздник проходит в традиционной манере. Жители украшают дома, дарят сувениры, готовят деликатесы.

На севере страны - в городе Харбин - начался международный фестиваль ледяных скульптур.

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