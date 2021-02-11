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Автобус с российскими моряками попал в ДТП в Норвегии

14:50
  • четверг
  • 11 февраля 2021

Пострадали пять человек

Генеральное консульство России в норвежском городе Киркенес сообщило у себя в Facebook о дорожно-транспортном происшествии с участием автобуса, перевозившего российских моряков.

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"Автобус с 38 российскими моряками (34 с траулера "Обеляй" и 4 с траулера "Капитан Дураченко") и двумя водителями, следовавший из аэропорта города Киркенес на МАПП "Стурскуг-Борисоглебск", съехал в кювет", - сказано в сообщении.

Согласно предварительной информации, пострадали пять человек. Они отделались легкими травмами.

Спасатели оказали первую помощь пострадавшим, затем их транспортировали в больницу Киркенеса. Моряков позднее доставят в Россию другим автобусом.

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