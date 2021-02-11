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Древний платан из Дербента может стать Европейским деревом года

15:33
  • четверг
  • 11 февраля 2021

Голосование уже открыто

Дербенсткий платан в этом году может получить почетный титул Европейского дерева года. 283-летнее дерево произрастает в городе Дербенте, Республика Дагестан.

Россия участвует в конкурсе с 2017 года. В этот раз национальный отбор выиграл Древний платан из Дербента. Проголосовать за него можно на сайте международного конкурса "Европейское дерево года 2021". Для этого нужно зайти на сайт www.rosdrevo.ru и выбрать карточку "Древний платан".

Голосование проводится до 28 февраля.

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