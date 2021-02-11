Лукашенко назвал условия ухода с поста президента

В стране должен быть мир и порядок

Мир, порядок и отсутствие протестов - такие условия ухода со своего поста озвучил белорусский лидер Александр Лукашенко.

Он также рассказал, что проект новой белорусской Конституции будет готов уже до конца 2021 года. "В начале следующего года, как минимум, я думаю, мы справимся, мы внесем его на рассмотрение, всенародное голосование, на референдум", - сообщил Лукашенко.

По его словам, в новом документе полномочия главы государства должны быть радикально перераспределены, передает РИА Новости.

Ранее Лукашенко заявил, что грядущая конституционная реформа должна максимально приблизить центры принятия решений к людям и обеспечить эффективную обратную связь.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"