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Лукашенко назвал условия ухода с поста президента

15:20
  • четверг
  • 11 февраля 2021

В стране должен быть мир и порядок

Мир, порядок и отсутствие протестов - такие условия ухода со своего поста озвучил белорусский лидер Александр Лукашенко.
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Он также рассказал, что проект новой белорусской Конституции будет готов уже до конца 2021 года. "В начале следующего года, как минимум, я думаю, мы справимся, мы внесем его на рассмотрение, всенародное голосование, на референдум", - сообщил Лукашенко.

По его словам, в новом документе полномочия главы государства должны быть радикально перераспределены, передает РИА Новости.

Ранее Лукашенко заявил, что грядущая конституционная реформа должна максимально приблизить центры принятия решений к людям и обеспечить эффективную обратную связь.

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