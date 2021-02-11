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Лукашенко предложил Вашингтону продукты для голодающих американцев

15:19
  • четверг
  • 11 февраля 2021

В Белоруссии есть что покушать

Американское руководство признает, что в США недоедают 36 миллионов человек. Вашингтон может решить проблему, закупая продовольствие у Минска – в Белоруссии есть что покушать, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.
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Лукашенко подчеркнул, что в Белоруссии обеспечили продовольственную безопасность. Он напомнил, что Китай пустил на свой рынок белорусские продукты питания, поскольку оценил их высокое качество.

"Со слов нового президента США Байдена, из-за проблем, связанных с пандемией, сегодня – но дело не только в пандемии, врет – 36 миллионов американцев, больше 10% населения… - недоедают, из них 12 миллионов – дети. Империя, ведущая страна - есть нечего. Что говорить про другие страны. А у нас есть что покушать - пожалуйста, мы можем продать", - цитирует выступление Лукашенко на VI Всебелорусском народном собрании агентство БелТА.

Президент Белоруссии отметил, что страна сегодня получает 6 миллиардов долларов ежегодно от продажи сельскохозяйственной продукции. Лукашенко подчеркнул, что продукты питания – это главное для жизни людей и здоровья подрастающего поколения.

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