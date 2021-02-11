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Названа стоимость разработки новейшего российского оружия

15:37
  • четверг
  • 11 февраля 2021

Бюджет Вооруженных сил справился с вызовом

Сергей Иванов, спецпредставитель президента по природоохранной деятельности, с 2001 по 2007 год занимавший пост министра обороны России, назвал цену, в которую бюджету обошлось создание представленных в 2018 году новейших систем российского оружия. Это, в частности, беспилотный аппарат "Посейдон", лазерный комплекс "Пересвет", гиперзвуковые ракеты "Авангард".

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"Ушло десять лет, чтобы [сделать это] без надрыва, без шума и пыли, без огромных финансовых усилий, то есть постепенно, в год по 10-20 миллиардов рублей", - приводит слова Иванова РИА "Новости".

Он уточнил, что для бюджета Вооруженных сил расходы оказались "почти незаметны".

"Когда сделали - тогда объявили. Особо не шумели", - добавил Иванов.

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