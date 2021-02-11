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Жители Подмосковья весной смогут выбрать вакцину от коронавируса

15:58
  • четверг
  • 11 февраля 2021

В регионе начнут делать прививки двумя препаратами

Жители Московской области уже в марте смогут выбирать, какой вакциной от коронавирусной инфекции привиться. Об этом заявила главный внештатный эпидемиолог Минздрава Подмосковья Зинаида Труш.

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По ее словам, в регион, помимо "Спутника V", поступит вакцина "ЭпиВакКорона". В результате жители Подмосковья смогут выбрать один из двух препаратов, передает РИА Новости.

"Мы ждем, я думаю, что в марте должны быть поставки в область, далее распределим по учреждениям и будем вакцинировать, уже, естественно, у граждан будет выбор - прививаться либо "Спутником", либо "ЭпиВакКороной", - объяснила Труш.

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