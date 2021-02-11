Кейт Миддлтон и принц Уильям планируют четвертого ребенка

Герцогиня готовится к беременности

Британский принц Уильям и Кейт Миддлтон намерены стать родителями в четвертый раз. Для этого герцогиня Кембриджская уже изменила свой рацион и начала принимать комплекс витаминов.

"Кейт всегда хотела четверых детей. Но ей пришлось отложить планы из-за пандемии. Теперь со всеобщей вакцинацией и открытием школ в апреле стало проще. И она готова снова попробовать", - заявили в издании US Weekly.

Ранее принц Уильям не раз заявлял, что троих детей более чем достаточно. Предполагается, что согласиться с доводами жены ему помогла в том числе новость о том, что младшая сестра Кейт Пиппа беременна вторым ребенком.

Супруги уже сообщили королеве Елизавете II о своих планах, она с радостью поддержала их решение.

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