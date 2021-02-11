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Агентства сообщили о подготовке терактов боевиками на несанкционированных акциях

15:57
  • четверг
  • 11 февраля 2021

Акции готовят члены запрещенной в России организации

В местах проведения несанкционированных массовых уличных акций в различных российских городах готовятся теракты. Их планируют боевики запрещенной в России террористической группировки"Хайят Тахрир аш-Шам". Об этом сообщают агентства РИА Новости и ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
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"Хайят Тахрир аш-Шам" - коалиция исламистских группировок, возглавляемая боевиками "Джебхат ан-Нусры". В ней состоят до 20 тысяч боевиков, контролирующих большую часть провинции Идлиб.

"Лидерами террористических формирований "Джейш аль-Мухаджирин валь-Ансар", "Джамаат ат-Таухид валь-Джихад", "Аджнад аль-Кавказ" и других структурно находящихся в "Хайят Тахрир аш-Шам" ведется подготовка наиболее доверенных и опытных боевиков из числа рекрутов, имеющих российское происхождение или завербованных в граничащих с Россией странах", - приводят агентства слова источника в силовых структурах.

Позже телеканал РЕН ТВ обратился за комментарием в Центр общественных связей ФСБ. Там информацию о подготовке боевиками терактов на несогласованных акциях в России не опровергли, но и не подтвердили.

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