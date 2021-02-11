Полицейского наградили за спасение женщины при пожаре в Москве

Он до приезда пожарных оказался на месте ЧП

В Москве к награде представлен старший сержант Патрульно-постовой службы Максим Кравченко, который с риском для собственной жизни спас человека из пожара.

Всё случилось утром перед рассветом. Спящие в квартире на четвертом этаже люди были застигнуты врасплох. Когда возгорание заметили, пламя уже вовсю бушевало. Первыми на месте ЧП оказались двое полицейских. Они увидели, что огонь и клубы черного дыма вырываются из окон, а на балконе в отчаянии просит о помощи женщина.

Время шло на секунды. Сержант Кравченко бросился на выручку, добрался до пострадавшей через соседний балкон. И уговорил ее прыгнуть в сугроб - это был единственный шанс выбраться из смертельной ловушки. Оба получили серьёзные травмы, передает "ТВ Центр".

В то же самое время напарник полицейского - сержант Владимир Скопцов - занимался эвакуацией людей из подъезда и в итоге вывел всех. Он также представлен к награде. Единственный, кого спасти не удалось - это жилец квартиры, где вспыхнул пожар. По всей видимости, он отравился угарным газом во сне.

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