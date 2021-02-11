Выдавшая кукол за мертвых детей женщина объяснила свой поступок

Зачем она это делала?

Шокирующее сообщение о подмене умерших детей куклами, которое появилось накануне в интернете, в четверг получило неожиданное продолжение. Следователи, проверив заявление жителя Дагестана - отца, предположительно, умерших младенцев, - выяснили, что детей у него вообще не было. Супруга обманывала мужа, сначала рассказывая ему о мнимой беременности, затем о якобы прошедших родах и в итоге - о смерти несуществующих младенцев.

Автор этого видео 33-летний Дауд Даудов пережил смерть своих детей. Он думал, что близнецы умерли после родов. И вот новый шок. Во время похорон обнаружили, что вместо детских тел в саван оказались завёрнуты куклы в подгузниках, с песком внутри - для веса.

Шокированный отец вызвал полицию. Написал заявление. Естественно, подозрения пали на сотрудников перинатального центра в Ставрополе, где, по словам супруги Дауда Даудова, она и родила двойню. И по её рассказам, дети якобы умерли спустя несколько дней.

Из рассказа жены, которая сославшись на ограничения в связи с коронавирусом рожать ездила одна, ей выдали тела, завёрнутые в саван. Женщина ничего не проверяла. Поэтому обман вскрылся только на похоронах. Началась проверка.

Проверка дала шокирующий результат. Такого поворота не ожидал никто. Ни врачи в больнице, ни полицейские со следователями и уж тем более - Дауд Даудов.

"Следователь СК России провёл комплекс проверочных мероприятий, в ходе которых эти данные не подтвердились. Следователи опросили супругу заявителя, которая пояснила, что историю с родами она выдумала. Кроме того, это подтверждается медицинским освидетельствованием женщины, согласно которому она никогда не рожала", - сообщила помощник руководителя СУ СК России по Ставропольскому краю Алла Козырецкая.

Для мужчины горе от потери долгожданных детей сначала сменилось надеждой, что они живы и правоохранительные органы их непременно найдут. И теперь вновь трагедия - папой он так и не стал. И разочарование - все девять месяцев в ожидании чуда оказались ложью.

Вот, что рассказала следователям супруга Дауда Даудова. Обо всём вспоминает со слезами на глазах: "Я пошла на УЗИ. Мне сказали, что плода нет. И мужу об этом сказать не смогла. Я не сказала. Я сказала, что есть и я сама поверила, что он есть. Я внушила себе это до такой степени, что у меня начал расти живот. Я начала чувствовать шевеление".

Девять месяцев рос живот. Мужчина говорит - действительно был большим, как будто внутри двойня. Девять месяцев женщина врала. А потом случайно увидела в магазине игрушек кукол размером с новорождённого ребёнка. План родился сам собой. Она сняла квартиру возле перинатального центра. Прожила там неделю, а всем по телефону говорила, что родила и ждёт выписки.

Теперь к женщине претензии не только у мужа и многочисленных родственников. Ещё у перинатального центра, сотрудников которого обвинили в краже младенцев, и, скорее всего, у правоохранительных органов. Возможно, несостоявшаяся мать сама станет фигурантом уголовного дела. Но скорее всего, в первую очередь, ей понадобиться помощь врачей.

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр".

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