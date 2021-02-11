Собянин: в Москве впервые за 100 лет строится вокзал для поездов дальнего следования

Как это повлияет на транспортную ситуацию в мегаполисе?

В Москве в мае откроется новый железнодорожный вокзал "Восточный". Он войдет в состав транспортно-пересадочного узла "Черкизово". Там можно будет сделать пересадку на метро, МЦК и маршруты наземного транспорта. В четверг за строительством нового терминала понаблюдал Сергей Собянин. Глава города отметил, что в столице впервые за последние 100 лет появится новый вокзал для поездов как пригородного, так и дальнего следования.

Будущий вокзал пока скрыт под зелёным брезентом. Внутри все монолитные работы завершены, идет отделка помещений – совсем скоро интерьеры станут светлыми, в том числе за счёт стеклянных стен. Между этажами смонтированы эскалаторы, передает "ТВ Центр".

На втором этаже здания будет расположен зал ожидания, рассчитанный на 200 мест. С одной стороны к нему будет примыкать фудкорт, с другой - билетные кассы, терминалы, банкоматы, автоматические камеры хранения, комната матери и ребенка. Уровнем выше - бизнес-зал и зал приема делегаций.

"Восточный" – первый за столетие новый вокзал Москвы. В последний раз в столице открывали Киевский в далёком 1918 году. В Черкизово придут поезда, следующие транзитом через Москву из Санкт-Петербурга и Мурманска на юг и восток страны. А также "Ласточки" и "Стрижи", следующие по маршрутам Москва - Нижний Новгород и Москва - Иваново Это позволит разгрузить Курский вокзал и уменьшить интервал на МЦД-2 и будущем МЦД-4.

"Ввод объекта запланирован к 1 мая. Первые пассажиры 29 мая будут уже использовать эту новейшую инфраструктуру. Вокзал строится по всем нормативам, привычным уже для нас. Это безбарьерная среда, хорошее освещение, Wi-Fi", - рассказал заместитель генерального директора ОАО "РЖД" Олег Тони.

Одно из главных преимуществ "Восточного" - интеграция со станцией "Локомотив" Московского центрального кольца и метро "Черкизовская". Их свяжет надземный переход. Пассажиры, приезжающие издалека, смогут быстро добираться до большинства районов Москвы и Подмосковья. Сегодня на транспортно-пересадочном узле побывал Сергей Собянин и пообщался с жителями соседних районов.

Пассажиропоток ТПУ "Черкизово" увеличится на треть – до 74 тысяч пассажиров в сутки. Кроме того, здесь появится выход в сторону Амурской улицы - он в два раза сократит путь пешком к станциям метро и МЦК для десятков тысяч нынешних и будущих жителей Гольяново.

"Для жителей благоустраивается комплексная инфраструктура, делаются переходы, дополнительные выходы из МЦК и ряд других проектов. Кроме того, здесь, на территории района, прилегающих районов, строится большое количество жилья, в том числе по программе реновации. На сегодняшний день требуется большое количество и рабочих мест, потому что большинство жителей сегодня перемещаются в другие районы города в поисках работы. Здесь будет создан дополнительно деловой центр, куда можно было бы приходить устраиваться на работу, не перемещаясь по городу, живя в одном районе и получая большую часть услуг", - пояснил Собянин.

Кроме того, в Гольянове значимым мероприятием будет благоустройство центрального парка площадью 6 гектаров. Проект обновления зеленой зоны обсуждали с местными жителями. Они просили улучшить спортивную инфраструктуру: новое футбольное поле, баскетбольная площадка, теннисные корты, и большие воркаут-площадки. А также пирс, чтобы можно было кататься на лодках.

Также по обращениям жителей в Гольянове завершается ремонт детской поликлиники и начался ремонт взрослой.

Егор Киселёв, Владимир Черных, Илья Ушаков, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"