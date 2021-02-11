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"Хор Турецкого" попал в черный список Минкульта Украины

16:31
  • четверг
  • 11 февраля 2021

В том же перечне – еще двое российских актеров

Черный список украинского министерства культуры пополнился именами семерых российских артистов. Въезд в Незалежную теперь запрещен участникам группы "Хор Турецкого" и еще двоим актерам.
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В перечне работников культуры, представляющих угрозу национальной безопасности Украины, оказались пятеро артистов "Хора Турецкого" - это Алексей Александров, Павел Бердников, Олег Бляхорчук, Контантин Кабанов и Михаил Кузнецов. А съемки в фильме "Крым" обернулись запретом на посещение Незалежной актерам Роману Курцыну и Евгении Лаповой.

При этом глава Минкульта Украины Александр Ткаченко заявил: запрет на въезд российскому деятелю культуры на территорию страны не касается его творчества, сообщает РИА Новости. Напомним, представляющими угрозу национальной безопасности на Украине сочли уже более 170 деятелей культуры из России – в том числе Олега Газманова, Валерию, Сергея Пенкина и Александра Розенбаума.

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