Депутат МГД Щитов: камеры на МКАД гарантируют безопасность и порядок на крупнейшей магистрали города

Средства слежения позволяют оперативно реагировать на дорожные происшествия

Депутат Московской городской думы Кирилл Щитов рассказал о влиянии камер слежения на безопасность дорожного движения на Московской кольцевой автомобильной дороге (МКАД).

По его словам, средства слежения гарантируют безопасность и порядок на важнейшей трассе столицы. При этом функционал камер не сводится лишь к выявлению нарушений ПДД, а также правил парковки.

"Видеонаблюдение позволяет оперативно выявлять поломки транспортных средств, случившиеся прямо на дороге, непредвиденные остановки автомобилей, вышедших на проезжую часть пешеходов", - отметил парламентарий.

По словам Щитова, довольно много происшествий на МКАД происходят из-за остановки автомобилей на проезжей части. Видеокамеры позволяют сделать реакцию на такие инциденты крайне оперативной.

"С появлением следящих за обстановкой видеокамер такие автомобили будут экстренно эвакуироваться с трассы", — приводит АГН "Москва" слова депутата.

Кирилл Щитов заключил, что максимальная автоматизация движения на МКАД должна значительно улучшить статистику аварийности в городе.

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