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Депутат МГД Титов: на платформе МИК созданы условия для развития передовых наукоемких разработок

17:24
  • четверг
  • 11 февраля 2021

Развитие новых технологий требует междисциплинарного взаимодействия

На платформе Московского инновационного кластера (МИК) создана экосистема проектного объединения самых разных специалистов. Об этом рассказал депутат Московской городской думы Андрей Титов.

"Созданы наиболее комфортные условия для работы, где исследователи и разработчики имеют все технические возможности, есть лабораторные мощности, экспериментальные цеха технопарков, и сняты многие бюрократические барьеры", - отметил парламентарий.

По словам Титова, развитие таких технологий, как искусственный интеллект, требует глубокого междисциплинарного взаимодействия. Так, в кластер по развитию ИИ входят несколько десятков компаний из самых разных отраслей.

"Все они задействованы в решении задач по разработке ИИ, и участие каждого звена в этом процессе обеспечивает повышение качества конечного продукта, успех его внедрения", — приводит АГН "Москва" слова депутата.

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