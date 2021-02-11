В Роспотребнадзоре описали различные варианты коронавируса

Мутаций уже десятки тысяч

Различные мутации коронавируса сейчас распространяются по странам мира. Ученые уже насчитывают около 40 тысяч вариантов вируса SARS-CoV-2, сообщила доктор медицинских наук, замдиректора института имени Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

"В настоящее время база по мутациям насчитывает около 40 тысяч различных вариантов SARS-CoV-2, большинство из которых является уникальными. Но часть из них получает распространение. Основные мутации в настоящее время сгруппированы в семь основных групп, которые постепенно распространяются по различным странам", - заявила Руженцова на онлайн-семинаре.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил, что отменять масочный режим пока рано. Еще остается большая группа людей, восприимчивых к коронавирусной инфекции, которые не переболели. По мнению медика, снять маски можно будет не раньше весны, передает РИА Новости.

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