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В Роспотребнадзоре описали различные варианты коронавируса

17:10
  • четверг
  • 11 февраля 2021

Мутаций уже десятки тысяч

Различные мутации коронавируса сейчас распространяются по странам мира. Ученые уже насчитывают около 40 тысяч вариантов вируса SARS-CoV-2, сообщила доктор медицинских наук, замдиректора института имени Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.
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"В настоящее время база по мутациям насчитывает около 40 тысяч различных вариантов SARS-CoV-2, большинство из которых является уникальными. Но часть из них получает распространение. Основные мутации в настоящее время сгруппированы в семь основных групп, которые постепенно распространяются по различным странам", - заявила Руженцова на онлайн-семинаре.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил, что отменять масочный режим пока рано. Еще остается большая группа людей, восприимчивых к коронавирусной инфекции, которые не переболели. По мнению медика, снять маски можно будет не раньше весны, передает РИА Новости.

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