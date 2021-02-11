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МИД России оценил размещение бомбардировщиков США в Норвегии

17:40
  • четверг
  • 11 февраля 2021

Активность Осло угрожает региональной безопасности

Москва обратила внимание на информацию о планах развертывания на норвежской авиабазе Эрланн в районе Трондхейма эскадрильи американских стратегических бомбардировщиков. Решение Осло расценивается как еще один шаг по наращиванию военной активности на крайнем Севере, в непосредственной близости от российских рубежей, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова оценила подходы США к международным проблемам

"Мы считаем, что такая активность Осло несет угрозу региональной безопасности и ставит крест на традиционной норвежской политике неразмещения на своей территории иностранных баз в мирное время", - сказала Захарова на традиционном брифинге.

Дипломат напомнила, что недалеко от норвежского Тромсе завершается создание порта для подводных лодок США. А на севере страны размещены подразделения американской, британской и голландской морской пехоты. На этом фоне выглядят странно комментарии министра обороны Норвегии о том, что действия его страны якобы имеют стабилизирующий эффект.

Москва рассчитывает, что Осло будет ответственно выстраивать свою политику на севере. Норвегии стоит воздержаться от действий, подрывающих региональную стабильность, заключила Захарова.

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