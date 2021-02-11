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Берлускони госпитализировали после неудачного падения

18:23
  • четверг
  • 11 февраля 2021

Экс-премьер провел ночь в миланской больнице

Партия "Вперед, Италия" сообщила о госпитализации своего лидера, экс-премьера Сильвио Берлускони. Политик попал в больницу после неудачного падения в своей римской резиденции.
Врач Берлускони сообщил о резком ухудшении состояния здоровья политика

84-летний Берлускони 9 февраля участвовал в консультациях, которые перед формированием правительства проводит бывший глава ЕЦБ Марио Драги. В Риме политик впервые появился перед публикой после перенесенной коронавирусной инфекции и госпитализации в середине января из-за проблем с сердцем.

Итальянские журналисты обратили внимание, что во время консультаций с Драги у Берлускони, несмотря на слабый голос, было хорошее настроение. Позже политик встретился с лидером партии "Лига" Маттео Сальвини. Однако минувшим вечером, как сообщили в партии, экс-премьеру пришлось вернуться в Милан: в римской резиденции он неудачно упал и сильно ушиб бок, передает РИА Новости.

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