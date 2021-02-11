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Россиянин купил поместье Трампа за 140 миллионов долларов

18:50
  • четверг
  • 11 февраля 2021

Особняк с пятью спальнями расположен на 80 сотках

Рекордную для американского штата Флорида и почти самую крупную сделку в США заключил неизвестный россиянин. Он приобрел участок, принадлежавший 45-му президенту США Дональду Трампу и российскому миллиардеру, владельцу футбольного клуба "Монако" Дмитрию Рыболовлеву
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Недвижимость в Палм-Бич - особняк с девятью спальнями,  панорамными окнами, салоном красоты, игровой комнатой и винным погребом, расположенный на территории площадью 80 соток, обошелся неизвестному покупателю в 140 миллионов долларов. Сумму новый собственник внес наличными.

В поместье имеется открытый кинотеатр и бассейн с шезлонгами на берегу океана, пишет New York Post. Сделка стала одной из самых крупных в стране. Сейчас рекорд принадлежит богатейшему человеку планеты Джеффу Безосу - в 2020 году году он заплатил 165 миллионов долларов за недвижимость в Лос-Анджелесе.

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