ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Депутат МГД Головченко: надо создавать возможности реализации предпринимательских талантов молодежи

19:01
  • четверг
  • 11 февраля 2021

Московские предприниматели могут повысить свою правовую грамотность

Многие молодые предприниматели прогорают не из-за непопулярности бизнеса, а из-за незнания базовых юридических и экономических вопросов. Об этом заявил депутат Московской городской думы Валерий Головченко.

Парламентарий высоко оценил создание Общественной приемной по вопросам молодежного предпринимательства. Консультанты помогут начинающим бизнесменам вникнуть во многие сложные вопросы.

"Нужно разобраться с правилами аренды, санитарными нормами, понять разницу между статусом самозанятого или индивидуального предпринимателя, сориентироваться в требованиях при открытии бизнеса по франшизе", - приводит АГН "Москва" слова Головченко.

Московские предприниматели могут повысить свою правовую грамотность в Общественных приемных при столичном бизнес-омбудсмене, в городе их сейчас работает около 20.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Молодежь
Молодежь
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.