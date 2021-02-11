Депутат МГД Головченко: надо создавать возможности реализации предпринимательских талантов молодежи

Московские предприниматели могут повысить свою правовую грамотность

Многие молодые предприниматели прогорают не из-за непопулярности бизнеса, а из-за незнания базовых юридических и экономических вопросов. Об этом заявил депутат Московской городской думы Валерий Головченко.

Парламентарий высоко оценил создание Общественной приемной по вопросам молодежного предпринимательства. Консультанты помогут начинающим бизнесменам вникнуть во многие сложные вопросы.

"Нужно разобраться с правилами аренды, санитарными нормами, понять разницу между статусом самозанятого или индивидуального предпринимателя, сориентироваться в требованиях при открытии бизнеса по франшизе", - приводит АГН "Москва" слова Головченко.

Московские предприниматели могут повысить свою правовую грамотность в Общественных приемных при столичном бизнес-омбудсмене, в городе их сейчас работает около 20.

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