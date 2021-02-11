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Названо смертельно опасное осложнение при заболевании COVID-19

19:19
  • четверг
  • 11 февраля 2021

Признаки воспаления обнаруживаются у 60% пациентов

Летальный исход при заболевании коронавирусом связан не только с поражением легких. Во многих случаях причиной смерти становятся проблемы сердечно-сосудистой системы, сообщила замдиректора института имени Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.
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"В мире сейчас ситуация улучшается… Но в то же время мы видим достаточно высокие цифры по некоторым странам. Мы понимаем, что во многих случаях летальные исходы связаны не только с поражением легких ... но именно с поражением сердечно-сосудистой системы", - заявила Руженцова на онлайн-семинаре.

Доктор привела данные одного из зарубежных исследований. Оно показало, что признаки воспалительных изменений в миокарде имеются у 60% пациентов. А у трех четвертей больных фиксируются те или иные патологические изменения со стороны сердца и сосудов. Существенные изменения на электрокардиограммах фиксируются у 80% заболевших коронавирусом, приводит слова врача РИА Новости.

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