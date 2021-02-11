Берлин и Париж назвали соучастниками преступлений Киева в Донбассе

Германия и Франция поддерживают "болезненные фантазии" властей Украины

Берлин и Париж не справляются с ролью посредников в урегулировании конфликта на юго-востоке Украины. Они стали скорее соучастниками преступлений Киева, заявил постпред России при ООН.

Василий Небензя напомнил, что представители Германии и Франции в декабре 2020 года уклонились от участия в неформальной встрече СБ ООН с участием представителей Донецкой и Луганской народных республик.

"Те, кто поддерживают лишь одну сторону внутриукраинского конфликта и потакают вопреки фактам ее болезненным фантазиям о "российской агрессии", не могут называть себя посредниками. Вы, господа, скорее, соучастники творимых Киевом преступлений против населения Донбасса", - заявил российский дипломат.

Постоянный представитель России при ООН выступил на заседании Совета Безопасности, посвященном шестой годовщине подписания Минских соглашений. Оно созвано по инициативе российской стороны, передает ТАСС.

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