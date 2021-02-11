Собянин призвал москвичей к осторожности во время надвигающихся снегопадов

В столице создан оперативный штаб

Москвичей призвали к осторожности: на столицу надвигаются мощные снегопады, и надо быть предельно внимательными. С предостережением выступил мэр Москвы Сергей Собянин.

"По прогнозу, Москву ожидают сильные снегопады. На реагирование будут выведены все службы комплекса городского хозяйства. Особое внимание - уборке подходов к станциям, остановкам, социальным и торговым объектам. И прошу москвичей: будьте максимально внимательны и осторожны", - написал Собянин на официальной странице в соцсети "ВКонтакте".

О том, что сильный снегопад ожидается в столице во второй половине дня 11 февраля, сообщил ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По прогнозам, снег будет идти не переставая до 13-14 февраля. По данным ТАСС, в столице создан оперативный штаб по координации работы городских служб в период снегопада и сильных морозов. Им руководит заммэра Москвы Петр Бирюков.

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