"Донор стабильности": Лукашенко озвучил стратегию развития Белоруссии

Cтатус российско-белорусских отношений всегда будет особым, отметил Лукашенко

Россия была и останется главным экономическим партнером и стратегическим союзником Белоруссии. Об этом заявил в четверг Александр Лукашенко, выступая на Всебелорусском народном собрании. Руководитель соседней страны пообещал не допустить ее втягивания в сферу влияния других государств, при этом назвал Белоруссию "донором стабильности в Европе". Лукашенко заявил, что республика подверглась жестокой атаке извне, была попытка мятежа. И сейчас задача съезда - выработать программу позитивного развития государства в тесной интеграции с Россией.

Это Всебелорусское народное собрание Александр Лукашенко сразу называет историческим. Страна, по его словам, переживает переломный период. Сравнимый для Белоруссии со временем после распада Советского Союза. Пандемия, экономические сложности, политический кризис.

"Беларусь подверглась жестокой атаке извне. Повторяю: жесточайшей атаке извне. Опираясь на определенные внутренние силы, сколько их было - я не буду говорить, была предпринята попытка не цветной революции, а мятежа, по принципу, смотрите как назвали: блицкриг. Вам это название ни о чем не говорит? Мне говорит", - заявил Лукашенко.

Задача делегатов этого съезда - а в зале две с половиной тысячи человек - одобрить план развития страны на ближайшие 5 лет. Оппозиция, по словам Лукашенко, свою программу уже составила. В ней ускоренная приватизация белорусских предприятий и распродажа земель, подготовка к вступлению в ЕС и НАТО. И разрыв связей с Россией.

"В политической сфере - выход из Союзного государства с Российской Федерацией, Евразийского союза, Таможенного союза и других интеграционных образований, где доминирует Россия. В военной сфере - выход из Организации Договора о коллективной безопасности, возвращение полного контроля над своими системами противовоздушной и противоракетной обороны. Сейчас у нас с Россией создана единая система противовоздушной и противоракетной обороны, и это надежнейший щит для защиты и Беларуси, и России", - отметил Лукашенко.

При этом, по словам белорусского лидера, политика многовекторного развития страны, конечно, разумна. Но статус российско-белорусских отношений всегда был и будет особым. И это даже не политическая воля. Объективная реальность, считаться с которой, подчеркивает Лукашенко, придется любому, кто возглавит Белоруссию.

"Основным экономическим партнёром и стратегическим союзником была и будет наша Россия. Она нам не чужая, потому что там живут не только наши люди и очень близкие россияне, прежде всего, русский народ. Это наш народ, с которым мы жили долгие века и вместе, иногда спиной в спину, иногда плечом в плечо стояли и боролись по одну сторону баррикад", - заявил Лукашенко.

В этот момент на огромном экране появляется изображение российского и белорусского флагов. Как символ: Союзное государство - важная и выгодная для обеих стран интеграция. За 25 лет его существования Москва и Минск ввели налоговые льготы и упрощенную систему таможенного контроля, что дало ощутимый экономический эффект. Создали общий рынок труда. И развивают сотрудничество в сфере науки и образования и безопасности.

Теперь Минск, по словам Лукашенко, готов сделать следующий шаг. Все эти положения будут записаны в новую программу развития Белоруссии. Предложил Александр Лукашенко подумать и над внесением поправок в конституцию страны. Проект должен быть готов к концу этого года, после чего его вынесут на рассмотрение граждан на референдуме.

Екатерина Выскребенцева, "ТВ Центр".

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