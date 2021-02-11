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Китайский зонд успешно вышел на орбиту Марса

22:28
  • четверг
  • 11 февраля 2021

Посадка запланирована на апрель

В четверг китайский космический зонд "Тянь Вэнь-1", направляющийся к Марсу, совершил манёвр торможения и вышел на круговую орбиту. В феврале-марте будут проведены несколько коррекций полета, а посадка назначена на 23 апреля, передает "ТВ Центр".

Среди главных целей миссии - изучение поверхности красной планеты, состава почвы и атмосферы, особенностей климата, а также поиски воды и следов жизни. На поверхность будет спущен марсоход, который проработает около трех месяцев. А вся экспедиция продлится не менее года.

Сверхзадача - понять, смогут ли условия на Марсе в будущем измениться так, чтобы планета стала пригодной для жизни людей.

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