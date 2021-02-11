"По крайней мере, вы не кот": конгрессмен "перевернулся" в прямом эфире

Том Эммер подключился к онлайн-встрече с перевернутым изображением

Конфуз в Палате представителей Конгресса США произошёл во время официального заседания, которое проходило в формате видеоконференции. Один из её членов Том Эммер появился в прямом эфире вверх тормашками, сообщает "ТВ Центр".

- Извините, мистер Эммер, вы в порядке?

- Вы вверх ногами, Том.

- Да. Но я не знаю, как это исправить.

- По крайней мере, вы не кот.

Коллеги Эммера припомнили аналогичную неловкую ситуацию с американским адвокатом на судебном онлайн-слушании. Вместо человека с экрана монитора вещал кот. Он объяснил, что его компьютером пользовался ребенок и включил настройки, меняющие облик. В итоге всё исправить помог один из судей. А в случае с конгрессменом, участники встречи пошутили, что ему стоит продолжить свое выступление стоя на голове.

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