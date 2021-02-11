Китай встретил Новый год по восточному календарю

Многие провели праздник дома

В Китае встречают Новый год по восточному календарю. Второй раз подряд главное семейное торжество в Поднебесной проходит в условиях пандемии коронавируса. Поэтому большинству граждан Китая пришлось отказаться от традиционных поездок к родным в другие регионы страны. Но праздничный стол и хорошее настроение обязательны. Ведь покровитель 2021-го - Белый металлический бык. И у китайцев на него большие надежды.

Многие в Китае на этот раз Новый лунный год празднуют дома. Из-за пандемии власти призвали всех воздержаться от поездок по стране и от массовых гуляний. Тем не менее, в Ухане, который в прошлом году первым столкнулся со вспышкой коронавируса, в эти дни люди наслаждаются обычной повседневной жизнью и веселой праздничной атмосферой.

Подробнее – в репортаже Юлии Богоманшиной

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