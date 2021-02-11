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Около 100 пожарных ведут борьбу с огнем в британской столице

20:26
  • четверг
  • 11 февраля 2021

Эвакуирован целый квартал

Жителей квартала на западе Лондона пришлось эвакуировать. В Кенсингтоне горит пятиэтажный дом. В районе сильный запах гари, над зданием поднимаются клубы дыма. На месте происшествия работают около сотни пожарных. Квартал перекрыт полицией, прибыли более 15 пожарных автомобилей и машины скорой помощи.
Видео смертельного пожара в жилом доме на севере Москвы

"Возгорание возникло в межстенном пространстве и перекрытиях здания. На данный момент мы считаем, что никто не пострадал. Жители горящего и соседних домов были эвакуированы", - сообщил РИА Новости сотрудник городской противопожарной службы.

Сообщение о пожаре поступило в 12.45 по местному времени. На место были направлены расчеты из участков в Кенсингтоне, а также соседних районов Хаммерсмит, Северный Кенсингтон и Паддингтон. Причина возгорания неизвестна. Из-за сложного расположения очагов пожарным расчетам пришлось использовать специальное оборудование и разрезать стены.

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