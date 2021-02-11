Путин выделил 80 миллионов на выплаты пережившим осаду Севастополя

Награжденные памятным знаком получат по 75 тысяч рублей

Награжденным знаком "Житель осажденного Севастополя" россиянам выплатят по 75 тысяч рублей. Соответствующее распоряжение подписал президент России Владимир Путин. Как сказано в документе, на эти цели из резервного фонда будет выделено более 80 миллионов рублей.

"Выделить в 2021 году из резервного фонда президента РФ 83 175 тысяч рублей Минфину России для предоставления бюджету города Севастополя дотации… в целях осуществления единовременной выплаты в размере 75 тысяч рублей лицам, награжденным знаком "Житель осажденного Севастополя", - говорится в распоряжении, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

11 февраля стало известно, что администрация соцсети Twitter верифицировала аккаунты Министерства внутренних дел России по Республике Крым и МВД Севастополя. Ранее Twitter верифицировал страницу МИД России в Крыму.

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