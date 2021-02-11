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Путин выделил 80 миллионов на выплаты пережившим осаду Севастополя

20:48
  • четверг
  • 11 февраля 2021

Награжденные памятным знаком получат по 75 тысяч рублей

Награжденным знаком "Житель осажденного Севастополя" россиянам выплатят по 75 тысяч рублей. Соответствующее распоряжение подписал президент России Владимир Путин. Как сказано в документе, на эти цели из резервного фонда будет выделено более 80 миллионов рублей.
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"Выделить в 2021 году из резервного фонда президента РФ 83 175 тысяч рублей Минфину России для предоставления бюджету города Севастополя дотации… в целях осуществления единовременной выплаты в размере 75 тысяч рублей лицам, награжденным знаком "Житель осажденного Севастополя", - говорится в распоряжении, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

11 февраля стало известно, что администрация соцсети Twitter верифицировала аккаунты Министерства внутренних дел России по Республике Крым и МВД Севастополя. Ранее Twitter верифицировал страницу МИД России в Крыму.

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