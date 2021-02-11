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Собянин оценил возможный всплеск заболеваемости COVID-19 в Москве

21:41
  • четверг
  • 11 февраля 2021

Мэр рассчитывает на улучшение ситуации

Сергей Собянин рассчитывает, что тренд на улучшение ситуации с коронавирусом в столице сохранится. Мэр Москвы надеется, что возможный всплеск заболеваемости – если он возникнет – не будет критичным.
Собянин призвал москвичей к осторожности во время надвигающихся снегопадов

"Судя по тому, что происходит, по той динамике, по количеству переболевших уже и возможности вакцинироваться, что тоже очень важно, я надеюсь, что тренд на улучшение ситуации… будет продолжаться", - сказал мэр столицы в эфире программы "Вести" на телеканале "Россия-1".

По словам Собянина, если даже и будет новый всплеск COVID-19, то он не будет критичным. Москвичи его переживут, выйдут из пандемии, вернутся к привычным делам и образу жизни, заключил Собянин.

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