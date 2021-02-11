Францию захватил "британский" штамм коронавируса

Он выявлен у четверти заболевших

Три новых штамма коронавируса, обнаруженные в Великобритании, ЮАР и Бразилии, вызывают беспокойство у властей Франции. Как сообщил глава французского Минздрава Оливье Веран, "британский" штамм выявляется у 20-25% заболевших французов.

"Мы считаем, что в настоящее время во Франции "британский" штамм выявляется у одного из пяти или у одного из четырех заболевших коронавирусом", - заявил Веран. Есть опасения, что эта разновидность станет основной и это приведет к новой волне эпидемии.

Министр сообщил, что сложная эпидемическая ситуация наблюдается в департаменте Мозель на востоке Франции. Всего с начала эпидемии число заболевших коронавирусом во Франции превысило 3,3 миллиона человек, передает РИА Новости.

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