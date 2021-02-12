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Путин рассказал, когда привьется от коронавируса

07:32
  • пятница
  • 12 февраля 2021

Устраивать из этого шоу глава государства не намерен

В ходе встречи с руководителями ведущих средств массовой информации страны президент России Владимир Путин назвал предварительные сроки, в которые намерен сделать прививку от коронавирусной инфекции. Как сообщил специальный корреспондент газеты "Коммерсант", глава государства допустил, что привьется в конце лета или в начале осени в связи с большим числом предстоящих поездок.

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При этом российский лидер подчеркнул, что не намерен устраивать из этого шоу и "обезьянничать" перед камерами. Также президента отметил, что для начала должен проконсультироваться с врачами.

По сообщению "Коммерсанта", в плане вакцинации Путина есть также прививки от пневмококка и гриппа.

В ходе большой пресс-конференции 17 декабря президент говорил, что сделает прививку от COVID-19, "как только это станет возможным".

В августе 2020 года Министерство здравоохранения зарегистрировал "Спутник V" - первую в мире вакцину от COVID-19, разработанную центром имени Гамалеи. Позже регистрацию прошла разработка центра "Вектор" "ЭпиВакКорона". В ближайшее время ожидается регистрация третьей вакцины - "КовиВак" от центра имени Чумакова.

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