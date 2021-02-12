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В России могут измениться номера для междугородних звонков

07:46
  • пятница
  • 12 февраля 2021

Проект разработало Минцифры

Как следует из проекта приказа Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России "Об утверждении и введении в действие ‎российской системы и плана нумерации", в стране с 2025 года изменяться правила ввода номера при звонках по межгороду. Об этом со ссылкой на документ пишет РИА "Новости".

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Так, при звонках по межгороду необходимо будет набирать код "0" вместо "8". Вместе с тем в пресс-службе ведомства пояснили, что при международных вызовах нужно будет набирать "00".

Как уточнили в Минцифры, проект разработали, чтобы закрепить номер "122" за "Единой службой оперативной помощи гражданам по вопросам оказания медицинской помощи".

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