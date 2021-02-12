В России могут измениться номера для междугородних звонков

Проект разработало Минцифры

Как следует из проекта приказа Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России "Об утверждении и введении в действие ‎российской системы и плана нумерации", в стране с 2025 года изменяться правила ввода номера при звонках по межгороду. Об этом со ссылкой на документ пишет РИА "Новости".

Так, при звонках по межгороду необходимо будет набирать код "0" вместо "8". Вместе с тем в пресс-службе ведомства пояснили, что при международных вызовах нужно будет набирать "00".

Как уточнили в Минцифры, проект разработали, чтобы закрепить номер "122" за "Единой службой оперативной помощи гражданам по вопросам оказания медицинской помощи".

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