Вашингтону пора перестать вмешиваться во внутренние дела России

Координатор постпредства Соединенных Штатов при ООН Родни Хантер заявил 11 февраля, что Вашингтон не снимет с Москвы санкции, пока та не изменит свою политику в отношении Украины. Слова Хантера прокомментировал депутат Государственной думы Руслан Бальбек.

"Что касается санкций, они были всегда. Сколько существует Россия, столько и было нападок и санкций. Крым - наш. Мы его не отдадим, невзирая ни на какие угрозы. Да и, если честно, Вашингтону нас уже и пугать нечем", - приводит слова парламентария РИА "Новости".

Пока Штаты не перестанут вмешиваться во внутренние дела России, продолжил депутат, та не признает Америку дружественным государством.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Берлин и Париж не справляются с ролью посредников в урегулировании конфликта на юго-востоке Украины, а стали скорее соучастниками преступлений Киева.

Небензя напомнил, что представители Германии и Франции в декабре прошлого года отказались от неформальной встречи Совбеза ООН, в которой участвовали представители Донецкой и Луганской народных республик.

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