ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Госдуме отреагировали на "украинское условие" США для отмены санкций

07:57
  • пятница
  • 12 февраля 2021

Вашингтону пора перестать вмешиваться во внутренние дела России

Координатор постпредства Соединенных Штатов при ООН Родни Хантер заявил 11 февраля, что Вашингтон не снимет с Москвы санкции, пока та не изменит свою политику в отношении Украины. Слова Хантера прокомментировал депутат Государственной думы Руслан Бальбек.

В Госдуме связали слова Борреля о новых санкциях с обидой
Украинский посол обвинил Германию в искажении истории Второй мировой

"Что касается санкций, они были всегда. Сколько существует Россия, столько и было нападок и санкций. Крым - наш. Мы его не отдадим, невзирая ни на какие угрозы. Да и, если честно, Вашингтону нас уже и пугать нечем", - приводит слова парламентария РИА "Новости".

Пока Штаты не перестанут вмешиваться во внутренние дела России, продолжил депутат, та не признает Америку дружественным государством.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Берлин и Париж не справляются с ролью посредников в урегулировании конфликта на юго-востоке Украины, а стали скорее соучастниками преступлений Киева.

Небензя напомнил, что представители Германии и Франции в декабре прошлого года отказались от неформальной встречи Совбеза ООН, в которой участвовали представители Донецкой и Луганской народных республик.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Госдума России
Госдума России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.